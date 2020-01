Vom Stadtrat beschlossen : Das zahlen Hückelhovener an Gebühren

Das zahlen Hückelhovener an Gebühren

Für die Straßenreinigung in Hückelhoven wurden die Gebührensätze für 2020 unverändert belassen. Bei der Müllabfuhr gab es eine Teuerung, die für die Bürger eine Gebührenerhöhung bedeutet. An Kanalgebühren müssen sie 2020 hingegen weniger zahlen. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Wie in den Vorjahren bleiben Gebührensätze für Straßenreinigung und Friedhöfe konstant, die Kanal- und die Entwässerungsgebühr sinkt, die Müllgebühr steigt um 7,5 Prozent. Abfallaufkommen und wilder Müll nehmen zu.

In der Hückelhovener Kämmerei wird mit spitzem Stift gerechnet, der Bürgermeister kann der Verwaltung alljährlich eine solide Haushaltsführung bescheinigen, so ist Hückelhoven von einem Haushaltssicherungskonzept weit entfernt und bleibt handlungsfähig. Daher werden die Bürger auch nicht mit Gebührenerhöhungen belastet. Mit einer Ausnahme: Die Müllgebühren steigen. Hier sprach die Verwaltung im Fachausschuss von einer Teuerungsrate von 7,5 Prozent, weil die Firma Schönmackers ihre Entgelte für die Abfallbeseitigung erhöht habe. In der letzten Ratssitzung des alten Jahres wurden die Gebührensatzungen beschlossen.