Polizei ermittelt : Neun Einbrüche in private und gewerbliche Räume

In Hückelhoven und Wassenberg verzeichnete die Polizei neun Einbrüche im Zeitraum von Samstag, 28. Dezember, bis Dienstag, 31. Dezember. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven /Wassenberg Neun Einbrüche beschäftigten die Polizei in den vergangenen Tagen. In den meisten Fällen ermitteln die Beamten noch, ob und was die Täter gestohlen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Bericht der Beamten zufolge drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Aachener Straße in Baal ein. Dort verwüsteten sie mehrere Räume. Die Ermittlungen dazu, was sie entwendeten, wurden aufgenommen. In Doveren öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster und durchsuchten danach sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Auch in diesem Fall wird noch ermittelt, ob etwas fehlt. An der Tannenberger Straße in Ratheim versuchten Unbekannte zunächst die Haustür aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schlugen sie ein Fenster ein und stiegen auf diesem Weg ins Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Ein Fenster eines Hauses wurde auch in Schaufenberg eingeschlagen, zuvor waren die Täter dafür auf eine Garage geklettert. Anschließend suchten sie im Haus nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Ein Sportstudio an der Hilfarther Straße in Hückelhoven war ebenfalls das Ziel unbekannter Täter. Mehrere Türen und Schränke wurden geöffnet, was sie entwendeten, wird nun ermittelt. Indem sie eine Rigips-Platte beschädigten, drangen Unbekannte in eine Garage an der Callstraße ein in Hilfarth ein. Sie stahlen daraus ein E-Bike samt Ladegerät.

Einbrüche musste die Polizei auch in Wassenberg verzeichnen. In Myhl wurde ein Fenster eines Wohnhauses an der Altmyhler Straße aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Zurzeit wird noch ermittelt, was sie entwendeten. Auch waren zwei Lagerräume an der Brückenstraße in Birgelen das Ziel Unbekannter, einmal in der Nacht zu Montag und einmal zwischen Samstag und Dienstag. Die Türen wurden aufgehebelt, doch nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen.

(sasa)