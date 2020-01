Bauchtanz in Hilfarth : Getanzte Wintergeschichte in orientalischem Gewand

Hilfarth Die achte Orientalische Nacht im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth wird diesmal keine reine Tanz-Show werden.

Eine Wintergeschichte wird erzählt und getanzt in Hilfarth am Freitag, 10. Januar. Dann findet zum 8. Mal die Orientalische Nacht im Haus Sodekamp-Dohmen statt. Und die wird winterlich märchenhaft: Amira Shay hat sich eine kleine besondere Geschichte ausgedacht: „Die abenteuerliche Reise zum Schnee“.

Mit einer Erzählerin, einigen Rollen-Darstellern, jeder Menge Tanz, Glitzer und tollen Kostümen wird die Geschichte tänzerisch dargestellt. Sie handelt von einer abenteuerlichen Reise vom Orient zum Okzident und wieder zurück, von verschiedenen Kulturen und fremdartigen Wesen, dargebracht in den verschiedensten Stilrichtungen des Orientalischen Tanzes. „Die Shows der Orientalischen Nacht sind auch für jüngere Zuschauer geeignet und absolut jugendfrei“, versichert Annett Frantz-Kochs. Die Tänzer und Tänzerinnen kommen hauptsächlich aus dem Kreis Heinsberg. Es reisen aber auch viele von außerhalb an. So haben die Tanzgruppen und Solisten oft jahrelange Tanzerfahrung gesammelt und schon auf kleinen und großen Bühnen getanzt. Es befinden sich Bestplatzierte der Deutschen Meisterschaften oder von internationalen Tanzwettbewerben darunter. Das Level reicht also bis Spitzenklasse.