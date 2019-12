Steinkohlenzeche in Hückelhoven : Der Letzte macht die Türe zu

Manfred Küsters auf der Kohle in einem Streb von Sophia-Jacoba. 1961 arbeitete er mit 16 erstmals am Kohleflöz, ab 1965 als Starkstromelektriker. Foto: Küsters

Hückelhoven Vor genau 20 Jahren: Manfred Küsters schloss als letzter Betriebsratsvorsitzender der 1997 stillgelegten Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba in Hückelhoven die Tür ab. Heute gehört er zur „Donnerstags-Mannschaft“, die immer noch an Schacht 3 für den Erhalt des Bergbau-Erbes arbeitet.

Der Schaufenberger Johann Küsters gehörte zu den ersten Bergleuten, die ab 1908 die Schachtbohrungen bei Hückelhoven und Doveren-Baal ausführten, um die Zeche Sophia-Jacoba auf den Weg zu bringen. Am 31. Dezember 1999, also vor genau 20 Jahren, war es sein Enkel Manfred Küsters, der die Tür der Grube als letzter Betriebsratsvorsitzender hinter sich abschloss – dazwischen liegen nicht nur 90 Jahre Bergbau in Hückelhoven, sondern auch 300 Jahre Familien-Bergbaugeschichte der Küsters vor Ort (die Betriebsjahre von allen zusammengerechnet).

Johann Küsters wurde 1880 geboren in einem Bauerdörfchen mit 110 Einwohnern. Hatte er Gespür für Entwicklung, wusste er zu deuten, dass der Aachener Montan-Unternehmer Friedrich Honigmann 1884 mit Probebohrungen für Steinkohle begonnen hatte? Hatte er als Kind den Wusch, Sägemüller zu werden, machte er sich 1895 als 15-Jähriger auf nach Herten im Ruhrpott zur Zeche „Schlägel und Eisen“, wurde Zimmerhauer und Schachthauer, hat Enkel Manfred recherchiert. 1905 kehrte er zurück, 1908 spätestens gehörte Johann Küsters zur Belegschaft, die für den Bergbaupionier Honigmann Schacht 1 der Zeche „Maiblümchen“ in Hückelhoven, später „Sophia-Jacoba“, abteufte, auf der 1912 die erste Kohle für den Eigenbedarf gefördert wurde.

Die erste Belegschaft von Sophia-Jacoba 1908: obere Reihe (v.l.) Johann Küsters, Erdweg, Könen, Jansen, Steufmehl, Randerath, Jakobs, Reben; mittlere Reihe (v.l.) E. Steufmehl, Küppers, F. Küppers, Braun, Meyer, Göres, Plum; untere Reihe (v.l.) Hensen, F. Brendgens, Weith, Barks, Lausberg, Brendgens, Clahsen. Foto: Willi Spichartz

Info Nach der Stilllegung noch 600 Mitarbeiter Letzter Betriebsrat Der Kampf um Sophia-Jacoba wurde von der Politik in Bonn nach vier Jahren am 11. November 1991 mit dem Stilllegungsdatum für Sophia-Jacoba für März 1997 beendet. Nachdem Betriebsratsvorsitzender Franz-Josef Sonnen und sein Stellvertreter Detlef Stab 1998 ausschieden, waren noch 600 Mitarbeiter zu betreuen. Es wurde ein neuer Betriebsrat gewählt, in dem Manfred Küsters einstimmig als Vertreter der Arbeiter zum Vorsitzenden gewählt wurde, für die Angestellten wurde Birgit Thüring zur Stellvertreterin gewählt.

Johann Küsters war damit zum einheimischen Bergbaupionier geworden, an denen es im total ländlich strukturierten Hückelhovener Raum mangelte, von daher waren tausende Bergleute von außen zu holen. In Herten lernte Johann Küsters auch seine Frau Pauline kennen, 1905 wurde geheiratet und damit die Grundlage für 300 Jahre Bergbau-Familiengeschichte gelegt, im gleichen Jahr wurde die Rückreise nach Schaufenberg angetreten. Unterbrochen wurde Johann Küsters‘ Bergbautätigkeit durch den 1. und 2. Weltkrieg, anschließend stieg er als Wachmann bei Sophia-Jacoba wieder ein, ging Mitte 1944 in den verdienten Ruhestand. In den 1930-er Jahren war er von den Kollegen in den Betriebsrat gewählt worden, wie Jahrzehnte später der Enkel.

Manfreds Küsters Schwiegervater Theo Diecks brachte die andere Seite der Familie ein, geboren 1909 in Waldfeucht, begann er 1928 auf Sophia-Jacoba unter Tage bis zur Hauerprüfung 1931. Dazu fuhr er täglich mit dem Fahrrad von Waldfeucht nach Hückelhoven und zurück. Er heiratete 1931, bekam eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Schaufenberg. Unterbrochen durch den 2. Weltkrieg, arbeitete er da bis 1963.

Theos Sohn Fred wurde mit 14 Berglehrling, dann Hauer, Aufsichtshauer im Abbau und ging nach 40 Jahren in den Vorruhestand. Schwager Emil Reichensperger, der als Gas- und Wasserinstallateur aus Heidelberg ins Millicher Lehrlings(ledigen)heim der Zeche kam, war 35 Jahre als Seilbahnschlosser unter Tage tätig, bevor er in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Drei Schwiegersöhne von Opa Johann waren ebenfalls auf Sophia-Jacoba, zwei über, einer unter Tage.

Nachdem 1946 eine Werksküche auf der Zeche eingerichtet worden war, war auch eine Tochter vom Ahnen Johann Küsters mehrere Jahre dort beschäftigt. Manfreds Mutter Paula begann 1955 als Reinemachefrau im Berglehrlingsheim Millich, wurde 1958 als Arbeiterin über Tage übernommen. In die Zeit fallen für den 13-jährigen, 1945 geborenen, Manfred Küsters die ersten Kontakte zu den Berglehrlingen, die überwiegend aus dem Raum Fulda kamen. Dazu stießen zwei türkische Bergbau-Studenten, die auf SJ sechs Wochen Praktikum absolvierten, auch sie wohnten im Lehrlingsheim und wurden von Manfred Küsters „betreut“. Nach der Schulentlassung begann am 1. April 1959 für Manfred wunschgemäß die Arbeit in der Familientradition im Bergbau mit der erfolgreichen Aufnahmeprüfung zur Starkstromelektriker-Lehre mit dreimonatiger Probezeit. „Die Probezeit ging“, blickt Manfred Küsters heute gelassen zurück, „warum auch immer, voll daneben“.

Er bekam aber zum 1. Juli 1959 eine neue Chance mit einem Lehrvertrag Bergmann. In der Ausbildung durchlief er über Tage alle anfallenden Tätigkeiten. „Das Fegen der Hauptwerkstatt war unter uns Lehrlingen sehr beliebt, bei guter Arbeit fiel ab und an schon mal eine Zigarette von den älteren Kollegen für uns ab.“ Am 1. Februar 1961 ging es für den 16-Jährigen nach Untertage auf der 1. Sohle in 210 Metern Tiefe mit erster Arbeit am Kohleflöz, wo er bis Ostern das letzte Grubenpferd des Lehrreviers erlebte. Vier Monate später machte der „Lehrling“ Manfred Küsters Bekanntschaft mit den Gefahren des Untertagebergbaus, nämlich mit Steinfall „vor Ort“, seine Verletzungen machten zwei Wochen im Linnicher Krankenhaus nötig. Nach erfolgreicher Hauerprüfung wurde er an Schacht IV in Ratheim auf der 2. Sohle in 360 Metern Tiefe angelegt. Und dann eine persönliche Wende: Im Dezember 1963 wurden durch Aushang Starkstromelektriker-Umschüler gesucht. Manfred Küsters: „Ich wurde angenommen und absolvierte die zweijährige Umschulung – 1965 war ich nach bestandener Prüfung doch noch in meinem Traumberuf angekommen.“

1966 war ein besonderes Jahr: Einmal die Hochzeit mit Ingrid Diecks, zum zweiten der Einsatz in einem ganz speziellen Bereich – im Flöz „Croat“, das auf 220 Metern Länge eine Mächtigkeit von nur 35 Zentimetern besaß, selbst für Sophia-Jacoba ein geringer Wert, doch wegen der Kohlequalität lohnte der Abbau. Ein willkommener Effekt: „Es wurde gut verdient, was uns bereits 1969 den Erwerb des Schwiegereltern-Hauses von Sophia-Jacoba ermöglichte“, blickt der heutige Pensionär zufrieden auf sich als 24-Jährigen zurück. Nach vielen Aufs und Abs wurde „Manni“, wie er seit jeher von Kollegen und Freunden genannt wird, 1976 zum Elektro-Aufsichtshauer befördert, mit Verantwortung für bis zu acht Kollegen. Über die Berufstätigkeit hinaus engagierte sich Manfred Küsters im sozialen Bereich, indem ihm 1980 Kollegen der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE) das Amt des Knappschaftsältesten anvertrauten, eine Funktion, die er bis heute ausübt. Weitere Verantwortung 1981: Die Belegschaft wählte ihn in den Betriebsrat, in dem er 1982 die Schriftführung übernahm, von der Arbeit freigestellt.