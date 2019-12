Weihnachtsgeschichten von den Siebenschreibern Wegberg : Heiligabend 2018

Wegberg Weihnachtsgeschichten Die Wegberger Autorengruppe SiebenSchreiber schenkt unseren Lesern anlässlich der Festtage sieben Gedichte und Geschichten. Annemarie Lennartz blickt den Menschen ins Herz und macht daraus zu Herzen gehende Geschichten. Schon als Kind hat sie gerne Geschichten geschrieben.

Mein Mann hatte schon den ganzen Sommer gegen den Krebs gekämpft. Heute lag er nach einer schweren Operation auf der Intensivstation der Klinik im künstlichen Koma. Den ganzen Tag hatte ich bei ihm gesessen. Nach dem Besuch der Christmette in der Krankenhauskapelle wollte ich nur noch nach Hause. Die inständige Bitte meiner Kinder, den Heiligen Abend mit ihnen und den Enkeln zu verbringen, hatte ich abgeschlagen. Mir fehlte einfach die Kraft, mein Elend zu verbergen. Trotz Erschöpfung konnte ich mich auch zu Hause nicht entspannen. Ich fühlte mich so verloren, wie wohl noch nie zuvor in meinem Leben. Ruhelos lief ich durch das leere Haus. Ich suchte, wusste jedoch nicht wonach. Im Keller fand ich die Gruppe Josef, Maria und das Kind. Ungefähr 40 cm groß, aus Ton, schlicht und kindlich geformt, stand sie seit dem Tod meiner Schwiegermutter auf dem Regal im Vorratsraum. Ohne nachzudenken, kramte ich sie hervor, staubte sie ab und trug sie nach draußen in den Vorgarten. Im Efeu an der Hauswand gabeln sich zwei Äste und darunter setzte ich meine Heilige Familie auf die Erde. Dann entzündete ich Lichter und verteilte sie um die Krippe. Es war schon spät und die Nacht still. Da stand ich nun in meinem Kummer. Ganz sacht, fast unbemerkt, änderte sich etwas in mir. Die Leere wurde gefüllt mit tröstlicher Wärme und einer leisen Zuversicht. Heute Nacht war Jesus geboren, das Heil für alle Menschen. Für die Glücklichen und die Unglücklichen, für die Jungen und die Alten, für die Gesunden und – die Kranken! Ich war auch nicht allein mit meiner Angst, ich teilte sie mit vielen anderen. Und für uns alle stand nun das Sinnbild für die Hoffnung in unserem Vorgarten. Mein Mann wurde wieder gesund. Dafür bin ich unendlich dankbar. Solange es mir möglich ist, werde in jeder Heiligen Nacht die Krippe in den Vorgarten stellen für alle, die in dieser Nacht in Angst sind.