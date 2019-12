Feuerwehr-Einsatz in Hückelhoven : Nächtlicher Brand zerstört Restaurant in Hückelhoven

Ein Raub der Flammen wurde dieses Restaurant an der oberen Parkhofstraße in Hückelhoven in der Nacht des zweiten Weihnachtsfeiertages. Das Feuer griff nicht auf die Wohnungen über. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Völlig ausgebrannt ist in ein Restaurant an der Parkhofstraße am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ein Bewohner des Hauses, der Rauch eingeatmet hatte, kam ins Krankenhaus.

„Die Alarmmeldung um 22.18 Uhr am Donnerstag lautete: Mehrfamilienhaus brennt, eine Person vermisst“, berichtete Sven Lange, Leiter der Feuerwehr. Aufgrund der zahlreichen Notrufeingänge in der Leitstelle sowie der Information, dass eine Person vermisst wird, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften in Marsch gesetzt. Bei deren Eintreffen stand das ehemalige Speiselokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Das Restaurant war nicht mehr in Betrieb, enthielt jedoch noch Mobiliar und Küchengeräte. Die Feuerwehr evakuierte die darüber liegenden Wohnungen sowie die der Nachbarhäuser, die in starken Rauch gehüllt waren, und löschte den Brand. Sie setzte am Anfang drei Atemschutztrupps mit Hohlstrahlrohren ein und durchsuchte die Wohnungseinheiten auf die vermisste Person. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet sowie die Brandbekämpfung aufgenommen, um ein Übergreifen der Flammen auf die darüber liegenden Wohneinheiten sowie den Zugang zum Treppenhaus zu verhindern. „Die Feuerwehrleute haben einen älteren Mann dem Rettungsdienst übergeben“, so Lange. Laut Polizei wurde der Bewohner, den die Feuerwehr auf der Straße antraf, ambulant behandelt.

„Alle weiteren Personen, die in dem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet waren, hatten sich selbst ins Freie retten können, so dass zum Glück keine weiteren Personen im Brandobjekt mehr angetroffen wurden“, informierte Feuerwehr-Pressesprecher Josef Loers. Durch den alarmierten Energieversorger wurde in der Akutphase das Lokal spannungsfrei geschaltet. Aufgrund einer hohen Kohlenmonoxid-Belastung im Brandobjekt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Wohnungen der Nachbarhäuser ebenfalls belastet waren, so dass diese im Laufe des Einsatzes kontrolliert wurden. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht hatten, wurden die Wohneinheiten über dem Brandobjekt durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüfter belüftet, um die Schadstoffkonzentration zu senken. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der Brandbereich durch einen Atemschutztrupp mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert und im Anschluss mit Schaummittel abgedeckt.