Weihnachtsgeschichten von den SiebenSchreibern Wegberg : Leise rieselt der Schnee

Cora Imbusch von der Autorengruppe SiebenSchreiber Wegberg. Foto: Thomas Lischker

Weihnachtsgeschichen Cora Imbusch von den Wegberger Sieben­Schreibern schenkt unseren Lesern die letzte Geschichte von insgesamt sieben.

Er steht am Fenster und schaut aus dem achten Stock auf den Krankenhauspark. Weiße Schneeflocken fallen unaufhörlich zur Erde. Decken allen Schmutz und Lärm in ein weißes Daunenkissen. Seine heiße Stirn sinkt an das eiskalte Fenster, sein hastiger Atem beruhigt sich langsam wieder. All das Geschrei, das Gelächter, das Stühle rücken. Die Geräusche zerren an seinen Nerven, entweihen diesen Tag. Heiligabend. Unverschämt diese Verwandtschaft. Unerhört ihr Lärm. Endlich ist wieder Ruhe.

„Marek, Pfleger Marek“. Die Stimme seiner Patientin reißt ihn aus seinen Gedanken. Marek knipst sein Lächeln an und dreht sich zu der betagten, weißhaarigen Dame aus Zimmer 812 um. Bluthochdruck, Diabetes. Nichts was man nicht in den Griff kriegen könnte. Adrett im geblümten Nachthemd, mit goldener Spange im hochgesteckten Haar sitzt sie in ihrem Bett.

„Marek. Es geht mir schon viel besser. Der Besuch meiner drei Enkel hat mir so gut getan. Heute Abend kommen alle nochmal vorbei und bringen mir ein Stück Gans und einen Kartoffelknödel. Alle wollen kommen. Meine drei Töchter, samt Schwiegersöhnen und meine drei Enkel. Die drei Jungs sind zum anbeißen. So wird es doch noch ein richtiges Weihnachtsfest.“

Marek nimmt sachte die Hand der alten Dame. „Keine Angst. Es wird ein perfektes Weihnachtsfest.“ Er zieht die Spritze mit der Überdosis Insulin aus seiner Kitteltasche und spritzt sie ihr fast zärtlich. Noch einmal so ein Getöse kann er an diesem Abend – an Heiligabend – nicht ertragen. Es hat Ruhe zu herrschen. Marek streichelt ihre Hand bis die Patientin aus 812 friedlich einschläft.

Marek zieht ihre Decke zurecht. Streicht ihr durchs graue Haar und löst ihre goldene Spange. Er löscht das Licht und tritt zum Fenster.

Diese wunderbare Stille. Selig schaut er dem leisen Tanz der Schneeflocken zu und summt „Leise rieselt der Schnee“.