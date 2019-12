Hilden : Firma Janssen will in Hilden wachsen

Firma Janssen will in Hilden wachsen

Genau so wichtig wie die Ansiedlung von neuen Firmen ist die Pflege von Bestandsunternehmen, betont Wirtschaftsdezernent Norbert Danscheidt immer wieder. Was das bedeutet, zeigt das aktuelle Beispiel der Firma Janssen GmbH.

Vor zehn Jahre kaufte das Hildener Familienunternehmen Janssen das Grundstück an der Giesenheide 31 im Gewerbegebiet Kreuz Hilden. Seitdem ist der Logistikdienstleister im Sozial- und Gesundheitswesen kontinuierlich gewachsen - und zwar so gut, dass er inzwischen eine neue und größere Firmenzentrale benötigt.

Vor über 25 Jahren hat Dieter Janssen sein Unternehmen in Hilden gegründet und die Geschäfte mittlerweile weitgehend auf seinen Sohn übertragen. „Von Hilden aus steuern wir logistische Prozesse in ganz Deutschland“, berichtet Sascha Janssen. „Bundesweit sind wir an über 60 Standorten im Einsatz, damit wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen finden können.“ Zu den Kunden zählen unter anderem Krankenhäuser und Altenheime. Transportiert werden zum Beispiel Speisen, hygienisches OP-Besteck und Arzneimittel - 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag.