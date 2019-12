Städtepartnerschaft : Urlaub in Nove Mesto für Senioren mit kleiner Rente

Urlaub in Nove Mesto für Senioren mit kleiner Rente

So sieht der Marktüplatz der Hildener Partnerstadt Nove Mesto aus. Foto: Stadt. Foto: Stadt Hilden

Hilden (RP) Nach Nove Mesto fährt im kommenden Jahr der Vertriebenenbeirat der Stadt. Für die Fahrt in Hildens Partnerstadt können sich die Interessierte schon jetzt anmelden. Vom 14. bis 21. Juni 2020 werden die Teilnehmer in Tschechien sein.

Die Unterbringung der Gruppe erfolgt in der Kreisstadt Nachod in einem Drei-Sterne-Jugendstilhotel in Doppel- und Einzelzimmern, teilte der Vertriebenenbeirat jetzt mit.