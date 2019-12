Interview mit künftiger Leiterin der Zirkusschule NRW : Manage frei für Eva Röthig

Zum 1. August 2020 übernimmt die Pädagogin die Leitung der Schule für Circuskinder NRW in Hilden.

Sie haben Mathe und Biologie studiert. Seit 1994 sind Sie Lehrerin der Schule für Circuskinder in NRW. Was unterrichten Sie dort?

Eva Röthig Bei uns müssen alle Lehrer alle Fächer unterrichten können, in etwa so wie in der Grundschule. Anfangs war das für mich schwer. Ich musste viele Fortbildungen machen. Doch die Kinder haben damals Lesen gelernt, und das, obwohl ich sie unterrichtet habe. Wenn es um den Abschluss geht, dann werden die älteren Kinder eher von den Fachlehrern unterrichtet. Ein Kollege, der Englisch studiert hat, bereitet dann die Kinder in virtuellen Klassenzimmern auf ihre Prüfungen vor, ich bereite beispielsweise auf Matheprüfungen vor.

Der Unterricht findet in rollenden Klassenzimmern (umgebaute Wohnmobile und -anhänger) und übers Internet in virtuellen Klassenzimmern statt. Die Lehrkräfte fahren zu den Schülern an die Gastspielorte innerhalb NRW.

Röthig Egal welche Funktion man bei uns in der Schule für Circuskinder innehat, muss man auch vor Ort unterrichten. Das bedeutet auch, dass wir innerhalb Nordrhein-Westfalens mitreisen müssen. Wenn man Glück hat, dann liegt mein nächster Einsatzort nur 20 Kilometer entfernt, wenn ich Pech habe, sind es 180 Kilometer. Wenn ein Spielort des Zirkusses zu weit entfernt liegt, bedeutet das manchmal auch, dass wir im Hotel übernachten müssen. Bei mir sind es zwei Tage die Woche, in denen ich die Kinder im Zirkus unterrichte, an einem Tag findet Onlineunterricht statt, zwei Tage verbleiben mir für administrative Aufgaben. So bin ich mindestens einmal die Woche in Hilden in unserer Zentrale und mache dort Büroarbeit.