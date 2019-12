Kostenpflichtiger Inhalt: Landesstraße 403 in Hilden : Versicherung lehnt Haftung für Schlagloch ab

Autofahrer können nicht grundsätzlich von einer intakten Fahrbahn ausgehen. Sie müssen mit Schlaglöchern rechnen und deshalb ihre Geschwindigkeit anpassen, so der ADAC Nordrhein. Foto: RALPH MATZERATH,. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mindestens fünf Autos fuhren am Abend des 18. November 2019 auf der Richrather Straße in Höhe des S-Bahnhofs Hilden in ein großes Schlagloch, das sich plötzlich auftat. Die Versicherung des Landesbetriebs Straßen NRW lehnt Schadenersatz ab.