Hilden : Das Sportbecken im Hildorado ist heute gesperrt

Das Sportbecken im Hildorado an der Grünstraße ist heute (10. Dezember 2019) von 9 bis 16.30 Uhr gesperrt. Darauf weisen die Stadtwerke Hilden hin. Und am Samstag, 14. Dezember, ist ein Drittel des Sportbeckens den ganzen Tag gesperrt.

Hintergrund: Seit Mitte September bekommt das beliebte Sport- und Freizeitbad ein neues Dach. Durch Sonne, Wind und Regen hat das Folienmaterial in den vergangenen 25 Jahren an Elastizität verloren, so dass es zu Rissen und damit zu Undichtigkeiten kommen kann. Rund zwei Millionen Euro hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden genehmigt, um die über 3000 Quadratmeter große Dachfläche zu erneuern. Im Zuge der Dacherneuerung wird auch eine neue Dampfsperre eingebaut. Aktuell erfüllt sie nicht mehr ihre Funktion, das Eindringen feuchter Luft aus dem Halleninneren in den Dachaufbau zu verhindern. Außerdem wird noch mit einer neuen Wärmedämmung eine energetische Verbesserung erreicht.