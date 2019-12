Aus dem Polizeibericht : 83-jähriger verletzt sich bei Sturz schwer

Foto: dpa/Nicolas Armer

Hilden Ein 83-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Hilden bei einem Alleinunfal schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr der Mann gegen 12.15 Uhr mit seiner Honda die Walder Straße.

Vor der Rot anzeigenden Ampel an der Kreuzung Walder Straße/Grenzstraße musste der Hildener abbremsen und verlor dabei auf der nassen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und verletzte sich schwer. Zeugen vor Ort leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte den Verletzten ins Krankenhaus einlieferten, wo er stationär behandelt wird. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

(-dts)