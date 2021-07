Brand einer elektrischen Anlage in Radevormwald : Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet Mermbach

Brand einer elektrischen Anlage in Radevormwald

Mehrere Einheiten rückten am früheren Dienstagmorgen zu einem Firmengelände an der Tiefestraße aus. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Radevormwald Ein Angestellter der betroffenen Firma hatte bereits mit Löscharbeiten begonnen, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintragen. Für die Feuerwehr blieben Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der Einsatzstelle.

Einsatzkräfte der Radevormwalder Feuerwehr sind in den frühen Morgenstunden des Dienstags zu einem Einsatz in die Tiefestraße im Gewerbegebiet Mermbach ausgerückt. Gegen 5.20 Uhr war die Feuerwehr wegen des Brandes einer elektrischen Anlage in einer Lagerhalle alarmiert worden.