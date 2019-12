Nachwuchs-Werbung : Finanzströme brauchen gute Steuerleute

Hilden Das Finanzamt Hilden lädt regelmäßig interessierte Schülerinnen und Schüler zu einem Schnuppertag ein. Ohne eine effiziente Finanzverwaltung würde vieles bei uns nicht funktionieren.

Am nachhaltigsten wirken aber immer noch Empfehlungen, von Menschen, die wissen, wovon sie reden. „Ich fand das Studium ganz toll und würde mich auf jeden Fall nochmal so entscheiden“, sagt Verena Kahn, die vor zwei Jahren ihr Studium beendet hat und neben ihrer Tätigkeit zusätzlich in die Ausbildung des Nachwuchses am Finanzamt Hilden eingebunden ist. Das Finanzamt Hilden ist zuständig für Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim und liegt an der Neustraße 60. Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Finanzverwaltung gibt es im Internet unter www.finanzverwaltung.nrw.de/karriere. Die Ausbildung in den Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen beginnt am 1 September 2020. Online-Bewerbungen sind am 1. April 2019 unter www.ausbildung-im-finanzamt.de möglich. Die Ausbildung wird gut bezahlt, ist aber auch sehr anspruchsvoll. Wer sie schafft, hat beste Voraussetzungen auf einen krisensicheren Arbeitsplatz.