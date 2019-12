Adventsbacken : 180 Kilogramm Teig für 4500 Kekse

Adventsbacken, Firma Wachtel, Hilden. Foto: Wachtel GmbH

Hilden Schon zum fünften Mal in Folge veranstaltete das Backofen-Unternehmen Wachtel ein großen Familien-Adventsbacken in der hauseigenen Backstube in Hilden.

