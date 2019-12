Hilden : Umweltministerin kommt nach Hilden

Hilden Kfz-Verband informiert mit Fachtagung zur Hardware-Nachrüstung für Euro-5-Diesel.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will am Dienstag, 10. Dezember, beim Kfz-Verband NRW in Hilden zum Thema Hardwarenachrüstung für Euro-5-Diesel sprechen. Ein heißes Thema: Deshalb darf sie sich großer Aufmerksamkeit gewiss sein – wenn sie denn tatsächlich etwas Substantielles sagt.