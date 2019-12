Hilden : Interviewreihe endet: Oliver Pautsch hat etwas zu sagen

(RP) Ein Höhepunkt zum Abschluss: In der Reihe „Was ich zu sagen habe“ befragt der Journalist und Buchautor Matthias Dohmen am Mittwoch, 11. Dezember, den Hildener Schriftsteller Oliver Pautsch. Die Veranstaltung der VHS Hilden/Haan und der Evangelischen Erwachsenenbildung Hilden findet im Gemeindezentrum der Reformationskirche im Zentrum der Stadt statt.

Der ausgesprochen produktive Autor Oliver Pautsch, 1965 in Hilden geboren, lernte in Solingen laufen, ging in Hilden zur Schule und studierte in Düsseldorf. Er arbeitete und lebte mit seiner Frau und drei Kindern viele Jahre in Köln. Seit 2011 lebt die Familie wieder in Hilden, also der Stadt, die ihm im Jahre 2010 das Amt des ersten Stadtschreibers in der Geschichte von Hilden zuerkannte.