Hilden : Waldbad bleibt bei Online-Ticketkauf

Hilden Grüne fordern Stadtwerke auf, über Alternativen nachzudenken. Ohne Erfolg – die Stadtwerke bleiben bei dem Verfahren, das ausschließlich Online-Buchungen ermöglicht.

Ihre Partei freue sich zwar darüber, dass das Waldbad nun wieder geöffnet hat. Sie habe sich jedoch mit der Bitte an die Stadtwerke und die Verwaltung gewandt, gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, damit der Besuch des Waldbades wieder allen Menschen in der Stadt offensteht. Wegen der Corona-Vorschriften müssen Waldbad-Besucher ihr Ticket im Internet kaufen. Dort registrieren sie sich einmal, bezahlen beispielsweise per Paypal oder Kreditkarte (Lastschrift ist nicht möglich, da das Risiko für die Stadtwerke zu hoch sei, hieß es) und erhalten dann einen QR-Code zum Ausdrucken oder fürs Smartphone, der beim Betreten und beim Verlassen des Waldbades nur noch eingelesen werden muss. Auf diese Weise muss die Registrierung nicht vor Ort erfolgen, was zu langen Wartezeiten führen würde.