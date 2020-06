Hilden : Waldbad: Andere Städte, andere Ticket-Optionen

Hilden Die Kritik am bisherigen Nur-Online-Verfahren für das Waldbad wächst weiter. Immer wieder müssen Hildener und Haaner zu Hause bleiben, weil sie sich online keine Karten kaufen konnten oder wollten.

Ein Blick in Nachbargemeinden zeige, dass es auch anders gehe. Knebel listet auf: Für das Solinger Heidebad könnten Tickets beim Solinger Tageblatt (Mummstr. 9), bei der Buchhandlung Kiekenap (Düsseldorfer Str. 56) und in der Buchhandlung Bücherwald gekauft werden. Wer ins Blütenbad Leichlingen möchte, könne das erforderliche Formular online ausfüllen – „wer dies nicht kann oder möchte, erhält das Formular jedoch auch an der Kasse des Bades und kann es dann dort ausfüllen“, so Knebel.