Freibad im Corona-Modus : 700 Besucher im Waldbad möglich

Hilden Die Stadtwerke erhöhen das Besucher-Limit pro Zeitfenster und reagieren auf Kritik. Buchung der Tickets ist nur online möglich. Außerdem können Gäste nicht per Bankeinzug bezahlen.

(tobi) Um 200 Gäste haben die Stadtwerke das Karten-Kontingent für das Waldbad pro Zeitfenster erhöht. Damit können ab sofort bis zu 700 Gäste gleichzeitig in das Freibad zwischen Hilden und Haan, wie Stadtwerkesprecherin Sabine Müller erklärt. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Unsere Gäste halten sich an die Regeln“, sagt sie.

Am 8. Juni hatten die Stadtwerke die Türen zum Waldbad erstmals während der Corona-Pandemie geöffnet. Damals durften lediglich 300 Gäste zeitgleich aufs Gelände. Doch schon wenige Tage später wurde dieses Limit auf 500 erhöht. Die Besucher können wählen, ob sie lieber am Vormittag oder am Nachmittag schwimmen gehen. Wer beide Zeitfenster buchen möchte, muss auch zweimal bezahlen. „Zunächst kamen vor allen Dingen Menschen, die Bahnen ziehen wollten“, erklärt Sabine Müller. Nun tummeln sich vor allem Familien im Waldbad.

Kritik hat die Abwicklung der Kartenbuchung hervorgerufen. Sie ist ausschließlich online möglich. Was viele Menschen komfortabel finden, weil dadurch die Wartezeit in der Schlange am Eingang minimiert wird (jeder Besucher muss registriert und zeitlich erfasst werden, was durch das digitale System mittels QR-Code passiert), stellt Menschen ohne Internetanschluss vor eine fast unüberwindbare Hürde. Die Stadtwerke verweisen auf Familie und Freunde, die helfen könnten. Weiterer Kritikpunkt: Der Kauf ist nicht per Lastschriftverfahren möglich. Das erklärt Sabine Müller so: „Diese Zahlungen können zurückgebucht werden. Bei anderen Badbetreibern passiert dies regelmäßig.“ Das wollen die Stadtwerke vermeiden.