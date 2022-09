Hilden : Unfallflucht: Polizei fahndet nach älterer Frau

Hilden Im Parkhaus des Itter-Karrees ist am Dienstag ein silbergrauer PKW Seat Ateca mit Wuppertaler Kennzeichen beschädigt worden. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach einer Frau mit weiß-grauem Haan.

Angaben der Polizei zufolge muss sich der Vorfall zwischen 8.40 Uhr und 14 Uhr auf der Parkebene P2 des Parkhauses im Itter-Karree ereignet haben. An dem Seat entstand ein geschätzter Schaden von etwa 700 Euro. Gegen 12.45 Uhr soll sich eine ältere Dame am Informationsstand des benachbarten Elektronikhändlers gemeldet haben, die erklärte, im Parkhaus ein Fahrzeug beschädigt zu haben. Den betroffenen Halter ließ sie im Geschäft ausrufen, als sich nach mehreren Minuten aber niemand meldete, ging die Frau ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Die Polizei sucht nun nach einer etwa 55 bis 65 Jahre alten Frau mit weiß-grauem Haar und Brille. Am Tag des Vorfalls war sie mit einem Mantel oder einer Jacke bekleidet. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 02103 898-6410 entgegen.