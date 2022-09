Aktuelle Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt um knapp 30 Punkte

Sechs Menschen sterben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Inzidenz sinkt, auch die Hospitalisierungsrate nimmt ab. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen am 21. September 2022.

Fallzahlen Bestätigte Corona-Fälle gibt es am Mittwoch 3668, insgesamt 236 mehr als eine Woche zuvor. Davon leben in Erkrath 311 (+16), in Haan 229 (-34), in Heiligenhaus 196 (-22), in Hilden 389 (-50), in Langenfeld 451 (+14), in Mettmann 224 (-33), in Monheim 329 (-28), in Ratingen 656 (-33), in Velbert 746 (-2) und in Wülfrath 137 (-28).