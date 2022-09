Hilden: Polizei sucht nach jugendlichem E-Scooter-Fahrer​

Hilden Beim Linksabbiegen vom Weidenweg in die Richrather Straße hat eine 61-jährige Autofahrerin am vergangenen Freitag einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Vermutlich wurde der Jugendliche leicht verletzt, verließ aber den Unfallort bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten.

Die Polizei bittet um Hinweise. Der Vorfall hatte sich am Freitag gegen 14.50 Uhr. Eigenen Angaben zufolge hatte die Autofahrerin den von rechts kommenden Jugendlichen auf dem dunklen E-Scooter übersehen. Mit der Bemerkung: „Ich möchte nicht, dass meine Eltern etwas davon mitbekommen!“, setzte der Junge seine Fahrt über die Richrather Straße in Richtung Langenfeld fort. Der Schaden am Auto ist nur gering, die 61-Jährige meldete den Unfall dennoch der Polizei. Der E-Scooter-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Hilden zu melden und wird wie folgt beschrieben: etwa 14 bis 15 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Metter groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare, braune Augen, braune, kurzärmlige Oberbekleidung, blaue Hose, weiße Sneaker und Umhängetasche. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02103 898-6410.