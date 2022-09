Bürgermonitor : Müllabfuhr lässt Kartons liegen

Hilden Die Tonnen werden geleert, die Kartons daneben bleiben allerdings stehen. Eine Pflicht zur Mitnahme bestehe nicht, erklärt die Stadt Hilden.

Gleich mehrere Anwohner aus dem Hildener Norden waren mehr als verwundert, als die Müllabfuhr zwar die Papiertonnen geleert, die Kartons daneben allerdings stehen gelassen hat. „Pappe ist Pappe, ob sie sich in der Tonne befindet oder danebensteht“, sagt ein Anwohner. Bisher hätten die Mitarbeiter auch immer alle Kartons mitgenommen. Und außerdem verdiene die Stadt doch an dem Rohstoff.

In Hilden kümmert sich der Bauhof um die Entsorgung von Pappe und Papier. „Gemäß Paragraf 11 Absatz 1 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden stehen für die Sammlung von Papier und Pappe die blauen Müllgroßbehälter mit 120 l, 240 l und Papiergroßraumbehälter mit 1100 l zur Verfügung. Laut Paragraf 13 Absatz 4 lit. b) derselben Satzung ist Altpapier verpflichtend in den blauen Abfallbehälter einzufüllen und in diesem zur Abholung bereitzustellen“, erklärt Peter Stuhlträger weiter. Beistellungen zur Altpapierabfuhr seien in der Satzung nicht vorgesehen. „Eine Pflicht zur Mitnahme dieser Beistellungen besteht für die Kolleginnen und Kollegen auf der Sammeltour nicht.“