Unfallflucht in Hilden : 40-Jähriger ist nach Sturz eines Radlers Führerschein los

Hilden Die Polizei hat den Führerschein eines 40-jährigen Hildeners beschlagnahmt. Er soll den Sturz eines 61-jährigen Radfahrers verursacht haben.

Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch am Kreisverkehr Gerresheimer-/Richard-Wagner-Straße gestürzt, nachdem er wegen eines Mercedes, von dem er „geschnitten“ wurde, eine Vollbremsung machen musste und dadurch stürzte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr. Der Radfahrer wollte den Kreisverkehr verlassen, ein Mann in einem Mercedes nahm ihm aber die Vorfahrt. Hierbei kam es zwar nicht zu einem Zusammenstoß, dennoch musste der Radfahrer eine Vollbremsung durchführen. Beim Sturz fiel der 61-Jährige auf ein Handgelenk. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Glücklicherweise konnten jedoch Zeugen das Kennzeichen des Wagens ablesen und die Polizei informieren. Bei ihren Ermittlungen an der Halteranschrift in Hilden trafen sie auf den 40-jährigen Fahrer. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bei den weiteren Ermittlungen hofft die Polizei auf Hinweise, die Zeugen unter Telefon 02103 898-6410 geben können.