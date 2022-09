A1 bei Münster gesperrt : Auffahrunfall mit drei Lastwagen – Fahrer schwer verletzt

Münster Ein 63-jähriger Lastwagen-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A1 bei Münster schwer verletzt worden. Die Autobahn ist in Richtung Bremen gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 1 bei Münster ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag im Führerhaus seines Lastwagens eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Die anderen Fahrer seien unverletzt geblieben.

Demnach war der 63-Jährige in einem Stau wegen eines Schwerlasttransportes auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Dieser wiederum sei dadurch gegen einen weiteren Lastwagen geschoben worden. Der Verkehr sei ab Münster-Nord abgeleitet worden, sagte der Sprecher. In Fahrtrichtung Bremen war die Autobahn für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei ging am Morgen davon aus, dass die Sperrung bis 8.00 Uhr andauern könnte.