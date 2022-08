Haan : Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Montagabend an einer Verkehrsinsel an der Hochdahler Straße gegen einen Verkehrsmast gefahren. Davon geht die Polizei aus. Demnach soll er in Höhe der Mittelinsel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das Verkehrszeichen beschädigt und sich vom Unfallort entfernt haben.

