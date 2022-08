Vorfall in Schwalmtal : Fahrerflucht nach Zusammenstoß mit einer Pedelecfahrerin

Vorfall in Schwalmtal

Schwalmtal Wie die Polizei mitteilt, missachtete offenbar eine autofahrende Person an der Heerstraße die Vorfahrt der Jugendlichen und fuhr nach deren Sturz weiter.

Eine Pedelecfahrerin (17) aus Wegberg ist am Montag gegen 9.20 Uhr auf der L 475 in Richtung L 371 unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete offenbar eine autofahrende Person an der Heerstraße die Vorfahrt der Jugendlichen und fuhr nach deren Sturz weiter: Die Radlerin verletzte sich leicht. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat unter Ruf 02162 3770 melden.