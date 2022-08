Ausstellung von Gerda Kreuzer in Hilden : Wohnstift Haus Horst wird bunt

Gerda Kreuzer versucht in all ihren Werken die Einzigartigkeit des einzelnen Menschen zur Entfaltung zu bringen. Foto: Gerda Kreuzer

Unter dem Titel „Alles hat seine Farbe“ zeigt Gerda Kreuzer ab dem 2. September ihre Werke im Wohnstift Haus Horst, Horster Allee 12-22.

Die Körpersprache und Mimik von Menschen faszinieren und fesseln die Hildener Künstlerin immer wieder – das ist eine mögliche Erklärung ihrer Vorliebe. So versucht sie in ihren Werken die Einzigartigkeit des einzelnen Menschen zur Entfaltung zu bringen. Ihre Bilder sind eigenen Aussagen zufolge eine Mischung aus Erinnerungen und Eindrücken aus dem Hier und Jetzt. In jedem ihrer Gemälde stecke ein tiefer Hintergrund.

Die Malerin Gerda Kreuzer war mit einem Holzbildhauer verheiratet. Viele Jahre von seiner Kunst inspiriert, begann sie ihren eigenen künstlerischen Weg. Zunächst erlernte sie in Düsseldorf Techniken und Anschauungen mit dem Schwerpunkt „Menschen“. Für Kreuzer bedeutet Kunst in erster Linie „Ausdruck“. Das soll der Betrachter auch in der im Haus Horst gezeigten Ausstellung, die bis zum 24. Januar 2023 im Foyer jederzeit besichtigt werden kann, erleben. „Bei der Betrachtung der Werke schauen Sie nicht nur in das Leben der abgebildeten Objekte. Die Seele der Künstlerin zeigt sich in jedem einzelnen Werk“, teilt Gerda Kreuzer mit.