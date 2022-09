Ab Donnerstag in Hilden : Parken kostet 50 Prozent mehr

Hilden 1,50 statt 1 Euro pro Stunde: Nach den städtischen Tiefgaragen (bereits im Juni) werden nun auch die oberirdischen Parkplätze teurer. Umstellung der Automaten im Laufe des 1. September.

In den städtischen Tiefgaragen kostet eine Stunde Parken bereits seit Anfang Juni 1,50 Euro statt bisher 1 Euro. An diesem Donnerstag ziehen die Gebühren für oberirdische Stellplätze nach. Auch hier werden nun 50 Prozent mehr fällig. Damit pendeln sich die Kosten für das Abstellen eines Fahrzeugs auf allen städtischen Parkplätzen ober- und unterirdisch auf einen gemeinsamen Wert ein. In den vergangenen Monaten war Parken auf oberirdischen Stellplätzen pro Stunde 50 Cent preiswerter als in den Tiefgaragen. Die Parkautomaten werden laut Stadt im Laufe des Donnerstags umgestellt.