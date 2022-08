Unfall zwischen Hilden und Haan : Hoher Schaden und zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Hilden Auf der Elberffelder Straße sind zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, eine Frau kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 75.000 Euro.

Hoher Sachschaden, eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Hilden . Auf der Elberfelder Straße waren die beiden Autos zusammengestoßen, als ein Marcedes-Fahrer abbiegen wollte. Das teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 42-jähriger Mann aus Hasselroth/Hessen gegen 19 Uhr in einem schwarzen Mercedes AMG Cabrio auf der Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Haan unterwegs. Der Mann wollte an der Einmündung nach links in Richtung Waldbad abbiegen. „Dabei missachtete er ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des ihm entgegen kommenden VW Golf, der bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr“, erklärte ein Polizeisprecher.