Theater in Hilden : Außenseiter werden dicke Freunde

Mit „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ ist am Freitag, 30. September, um 17 Uhr das Landestheater Detmold zu Gast in der Hildener Stadthalle. Foto: Marc Lontzek

Hilden Das Landestheater Detmold bringt am Freitag, 30. September, um 17 Uhr das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ auf die Bühne. Das Theaterstück für Kinder (10-14 Jahre) in der Stadthalle ist kostenlos.

In dem Stück geht es um zwei unterschiedliche Jungen, beides Außenseiter. Auf der einen Seite gibt es den elfjährigen Rico, der sich selbst als „tiefbegabt“ bezeichnet: Er kann zwar alles denken, aber es dauert bei ihm länger als bei anderen Menschen, gerät leicht durcheinander und kann sich nur schwer konzentrieren. Viele Freunde hat Rico nicht. Aber in seinem Wohnhaus kennen ihn alle. Rico geht gern Dingen auf die Spur. Da lernt er Oskar kennen. Oskar ist das Gegenteil von Rico, er ist nämlich hochbegabt. Die beiden werden Freunde fürs Leben. Seit einigen Wochen werden Kinder in der Stadt entführt und gegen Lösegeld wieder frei gelassen. Rico und Oskar wollen gemeinsam dem Entführer auf die Schliche kommen. Doch plötzlich ist Oskar weg. Rico nimmt all seinen Mut zusammen, um seinem Freund zu helfen.