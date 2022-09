Hilden/Solingen : Deshalb kommt die S1 aktuell oft zu spät

Hilden/Solingen Grund sind Schäden an einem Bahndamm in Solingen, erklärt ein Bahnsprecher. Wie lange die Einschränkungen noch dauern, sei unklar.

Bahnfahrer sind Kummer gewohnt, vor allem auf der Linie S1. Doch seit kurzem kommt die S-Bahn in Hilden später als sonst. Grund sind laut Bahn Schäden an der Strecke zwischen Solingen-Hauptbahnhof (Ohligs) und Vogelpark.

„Bei Arbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnüberführung Schnittert in Solingen wurden am Sonntag, 18. September, Schäden am Bahndamm im Bereich der Behelfsbrücke festgestellt“, erklärt ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Zur weiteren Begutachtung der Schäden sei die Strecke zwischen Solingen Hbf und Hilden in der Zeit von 12 bis 20 Uhr für den Zugverkehr gesperrt und ein Notverkehr mit Großraumtaxen eingerichtet worden.