Vorfall in Hilden : Unfallflucht auf der Herderstraße

Hilden Ein unbekannter Autofahrer hat an der Herderstraße einen VW Caddy beschädigt. Er könnte einen Mercedes gefahren haben, so die Polizei.

Der Fahrer des Caddy hatte sein Auto an der Herderstraße auf Höhe der Hausnummer 87c geparkt. „Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Möglicherweise war der Fahrer eines Mercedes für den Schaden verantwortlich, da ein entsprechendes Fahrzeugteil an der Unfallstelle gefunden wurde“, so der Sprecher weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, entgegen.