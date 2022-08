Sperrung zwischen Hilden und Solingen : Nur eine Spur auf der A3 frei

Hilden Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer am Sonntag, 4. September, mit Einschränkungen auf der A3 rechnen. In einer Fahrtrichtung ist nur eine Spur frei.

Autofahrer aufgepasst: Am Sonntag, 4. September, steht den Verkehrsteilnehmern von 8 bis 15 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland markiert in dieser Zeit die Fahrbahn, teilte das Unternehmen mit. Die Baustelle ist Teil der Sanierung der A3 zwischen Hilden und Leverkusen-Opladen, die bereits seit einigen Jahren läuft.

Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Mit künftig über 13.000 Mitarbeiter in zehn regionalen Niederlassungen, 41 Außenstellen und 189 Autobahnmeistereien unterhält sie 13.000 Kilometer Autobahn. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin ist eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland.