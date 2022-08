Fahndung in Hilden : Polizei sucht diesen Mann nach Schlägerei in S1

Polizei sucht diesen Mann nach Schlägerei in S1

Fahndung in Hilden

Hilden Die Bundespolizei sucht einen Mann, der im April 2022 einen 27-Jährigen in der S-Bahn-Linie 1 attackiert und verletzt haben soll. (Fahndungsfoto im Artikel)

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei sucht ihn im Zuge von Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung im April 2022. Damals kam es in der S1 auf dem Weg von Düsseldorf nach Solingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Tatverdächtigen und einem 27-Jährigen.

Am Bahnhof Hilden-Süd flüchtete die Gruppe aus dem Zug. Das Opfer erlitt Abschürfungen und Schwellungen im Gesicht sowie Prellungen am Bein. „Er suchte für die ärztliche Versorgung im Nachgang ein Krankenhaus auf. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt“, so der Sprecher weiter.