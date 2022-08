Yoda in Wilnsdorf gesucht : Unbekannter entreißt 21-Jähriger Stofftier und flüchtet

Yoda in Wilnsdorf gesucht

Wilnsdorf Ein Unbekannter hat in Wilnsdorf in der Nacht von Freitag auf Samstag einer 21-jährigen Kirmes-Besucherin auf der Großwiese gewaltsam ein Stofftier entrissen und ist damit geflüchtet. Bei dem Stofftier handelt es sich um die Figur Yoda aus den Star Wars Filmen.

Die 21-Jährige hatte zuvor das Stofftier an einem Automaten auf der Kirmes gewonnen. Die Figur ist ca. 120 cm groß. Gegen 00:30 Uhr trat die junge Frau mit zwei Freunden den Heimweg an. Sie hielt das Plüschtier mit beiden Armen fest. Eine unbekannte Person entriss ihr die Stofffigur und flüchtete über das Kirmesgelände in Richtung Wald.