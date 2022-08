In Hilden und Haan : Bald kostenlose Tampons in Schulen?

Schülerinnen in Hilden könnten Damenhygieneartikel wie Tampons und Binden bald kostenfrei an Automaten auf der Schultoilette bekommen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Hilden/Haan In Hilden hat die SPD jetzt die kostenfreie Abgabe von Menstruationsartikeln in Schulen gefordert. Die Stadtverwaltung begrüßt die Idee ausdrücklich. In Haan hatte der Stadtrat bereits vor einem Jahr die kostenlose Abgabe von Binden und Tampons beschlossen.