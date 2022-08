Hilden : Generationswechsel in der Hildener SPD-Ratsfraktion

Hilden Der langjährige bildungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Christoph Bosbach, hat Anfang August sein Ratsmandat niedergelegt. Für ihn rückt von der Reserveliste Hannah Hammer (23) in den Stadtrat nach.

Sie ist seit der Kommunalwahl 2020 sachkundige Bürgerin im Umwelt- und Klimaschutzausschuss sowie langjähriges Vorstandsmitglied der Jusos in Hilden und im Kreis Mettmann . Die Fraktion hat Sarah Buchner zur neuen bildungspolitischen Sprecherin ernannt. Buchner ist seit der Kommunalwahl 2020 Mitglied im Rat der Stadt Hilden. Im Schul- und Sportausschuss hatte sie zuletzt Bosbach in der Sprecherinnenrolle vertreten.

Christoph Bosbach vertrat die SPD seit der Kommunalwahl 1994 im Hildener Stadtrat. Sein Engagement lag dabei vor allem im Bildungswesen sowie in der Kinder- und Jugendförderung. Als langjähriger stellvertretender Vorsitzender des Schul- und Sportausschusses brachte er in den vergangenen Jahren die Modernisierung des Schulzentrums Holterhöfchen und weiterer Schulstandorte voran. Er war maßgeblich an der Erstellung und dem Erfolg des Schulentwicklungsplans beteiligt. Darüber hinaus gestaltete Bosbach als Mitglied im Fraktionsvorstand die Arbeit der SPD Ratsfraktion mit. Nach 28 Jahren im Rat der Stadt Hilden teilte er nun den Mitgliedern der Ratsfraktion sowie dem Bürgermeister die Niederlegung seines Mandates aus privaten Gründen mit.

„Durch den Wechsel zwischen Bosbach (57) und Hammer (23) setzt die SPD Hilden den Generationenwechsel fort, den sie mit der Kommunalwahl 2020 begonnen hat. Erstmals in der 159-jährigen Geschichte der Hildener SPD sind mehr Frauen (8) als Männer (7) in der Ratsfraktion vertreten. Ein Ziel, das die Parteimitglieder mit der paritätischen Besetzung der vorderen Listenplätze bei der Kommunalwahl 2020 vorbereitet hatten. Parteivorsitzender Torsten Brehmer sagte damals bei der Kandidatenaufstellung: „Noch nie waren wir so jung, so weiblich, so bunt!“