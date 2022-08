Kalkar-Kehrum : Radfahrer würgt Autofahrer nach Unfall

Die Polizei sucht nach einem etwa 1,90 Meter großen Mann, der am Dienstag auf der Uedemer Straße in einen Unfall verwickelt war. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kalkar-Kehrum Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Rad- und Autofahrer kam es zu Handgreiflichkeiten. Der Pkw-Fahrer schaute sich den an seinem Auto verursachten Schaden an. Daraufhin wurde er attackiert.

Ein 58-jähriger Autofahrer war am Dienstag, 23. August, gegen 9.45 Uhr, auf der Uedemer Straße in Richtung Xantener Straße (B 57) unterwegs. An der Kreuzung zur B 57 wollte er weiter geradeaus auf die Reeser Straße entlang fahren, hielt aber zunächst an der Haltelinie an. Als er sich nach eigenen Angaben zur Sichtlinie weiter vortasten wollte, kam von rechts ein Radfahrer, der auf dem Radweg die Einmündung der Uedemer Straße queren wollte. Der Autofahrer sagte aus, er hätte dem Radfahrer Platz machen wollen, dies sei aber verkehrsbedingt nicht möglich gewesen. Daraufhin sei der Radfahrer aggressiv geworden und mit seinem Rad vorsätzlich gegen den Skoda des 58-Jährigen gestoßen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Autofahrer stieg daraufhin aus. Seinen Angaben nach sei der Radfahrer dann handgreiflich geworden, habe ihn gewürgt, leicht verletzt und sei dann geflüchtet.