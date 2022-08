Zusammenstoß in Hilden : Pedelecfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Hilden Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfallhergang zu rekonstruieren. Am Donnerstag waren ein Pedelecfahrer und eine Autofahrerin an der Walder Straße zusammengestoßen.

Das ist geschehen: Eine 73-jährige Hildenerin war am Donnerstag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Audi auf dem Rembrandtweg unterwegs und wollte nach rechts auf die Walder Straße in Fahrtrichtung Hilden abbiegen, erklärte ein Behördensprecher: „Kurz nach dem Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem 35-jährigen Pedelecfahrer.“ Dabei stürzte der Mann und wurde so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt.