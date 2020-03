Hilden : Stadtrat hält Abstand und verabschiedet Haushalt

Hände waschen und dann desinfizieren – vorher darf kein Ratsmitglied und kein Besucher in die Aula des Helmholtz-Gymnasiums. Dort sitzen die Stadtverordneten in großem Abstand zueinander, zwei von ihnen tragen sogar einen Mundschutz.

Der Rat hat am Mittwochabend unter strengen Hygienevorschriften getagt, den Doppelhaushalt 2020/21 mit den Stimmen von CDU, FDP und Grüne mehrheitlich verabschiedet und weitere Beschlüsse gefasst, die laut Verwaltung eine gewisse Dringlichkeit besitzen (wir berichten in den kommenden Ausgaben über die einzelnen Entscheidungen).

Bürgermeisterin Birgit Alkenings berichtet am Ende der Sitzung noch kurz aus dem Alltag in der Verwaltung und dankt den Mitarbeitern für ihren Einsatz in schwierigen Zeiten. Dem schließen sich alle Ratsmitglieder mit Beifall an.