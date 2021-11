Monheim Umweltausschuss : Grüne: Stadt soll private PV-Anlagen fördern

Monheim In weiteren Anträgen fordern sie die Förderung von Mini-PV-Anlagen für den Balkon. Auch soll die Verwaltung ein Konzept für den Klimafolgenschutz beauftragen.

(elm) Die Ratsfraktion der Grünen fürchtet, dass die Stadt ihr selbst auferlegtes Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden, mit den bisher vorgesehenen Maßnahmen nicht erreichen wird. Obwohl im Klimaschutzkonzept die große Bedeutung des Ausbaus der Photovoltaik für Monheim betont werde, sehe die Stadt bei ihren Neubauten, wie der Kita Pfingsterfeld, immer noch keine Photovoltaik vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Eigentlich müsste der jährliche Zubau um mehr als das Dreißigfache höher liegen.

Die Grünen wollen daher in der heutigen Sitzung des Umweltausschusses beantragen, dass neue Dach-Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Gewerbegebäuden mit 150 Euro pro kWp (Kilowattpeak) Leistung bei Anlagen bis 30 kWp gefördert werden. Dazu sollen Haushaltsmittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro bereitgestellt werden. So würden Solaranlagen „trotz stark gesunkener Einspeisevergütung für die Dachbesitzer wieder attraktiv“, erklärt Ratsherr Jens Mallwitz.