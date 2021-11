Wegberger Feuerwache steht im Fokus politischer Diskussionen : Grüne bemängeln fehlende Statusberichte

Wegberg Die Grünen-Fraktion im Stadtrat sieht sich von der Verwaltung unzureichend über den Fortgang der Bauarbeiten an der neuen Wegberger Feuerwache informiert. Stein des Anstoßes sind Projektstatusberichte, die im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften vorgestellt werden sollen.

„Das größte kommunale Bauprojekt in Wegberg ist und bleibt ein Lehrstück in mehrfacher Dimension“, sagt Marc Ostendorp aus der Grünen-Fraktion. Einerseits würden die nicht endenden Kostensteigerungen und Terminverzüge die mangelnde Professionalität und Überforderung des Bauherren zeigen. Andererseits, so Ostendorp, lasse der zuständige Ausschuss, der Rat der Stadt Wegberg und letztlich die Bürger bewusst im Unklaren über Kosten und Termine. In einer E-Mail bittet Ostendorp Bürgermeister Michael Stock, den gefassten Beschluss aus dem Februar umzusetzen. Die Statusberichte sollen laut dem Grünen einen Soll-Ist-Vergleich der Kosten und Termine, Gründe und Auswirkungen von Abweichungen sowie entsprechende Gegen-Maßnahmen und Projektrisiken enthalten.