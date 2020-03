Coronavirus : Gärtner spendet Schutzmasken und sucht Nachahmer

Hilden HNO-Arzt Thorben Gettmann freut sich über die Masken: „Wir kommen den Patienten sehr nah.“ Daher brauchen seine Kollegen und er einen wirksamen Schutz. Er hofft, dass sich möglichst viele ein Beispiel an der Aktion von Unternehmer Fabian Heinz nehmen.

Thorben Gettmann kann wieder durchatmen. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat neue, hochwertige Atemschutzmasken für seine Arbeit erhalten. 40 Stück, jedoch nicht von einem Anbieter medizinischer Bedarfsmittel, sondern von Fabian Heinz. Der Inhaber des gleichnamigen Hildener Gärtner-Meisterbetriebs hat in seinem Lager nachgeschaut und dem HNO-Arzt seinen Bestand an Masken zur Verfügung gestellt. „Ich möchte, dass mein Arzt gesund bleibt und weiter Patienten behandeln kann“, sagt er. „Thorben Gettmann kommt seinen Patienten oft ganz nah und schaut ihnen in den Mund, er braucht die Masken dringender als wir.“

Thorben Gettmann ist dankbar. „Wir hatten noch 25 Masken, die allerdings nicht so hochwertig sind wie die neuen mit Filter“, sagt er. Gemeinsam mit seinen Kollegen Petra Zylla und Jens Melcher betreibt er eine Gemeinschaftspraxis an der Heiligenstraße. Der Mediziner trägt die Atemschutzmasken ununterbrochen in seiner Sprechstunde. „Wir arbeiten extrem nah am Patienten, an der Nase. Sie ist das Hauptreservoir für die Viren“, sagt Thorben Gettmann.