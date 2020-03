Corona-Zeiten : Mit Ideen gegen die Firmenkrise

Info

Für Mittwoch vermeldet das Kreisgesundheitsamt 248 Corona-Erkrankungs- und 362 Verdachtsfälle.

Zahlen für die Städte: Erkrankte gibt es in Erkrath 35, in Haan 26, in Heiligenhaus 3, in Hilden 14, in Langenfeld 35, in Mettmann 22, in Monheim 18, in Ratingen 40, in Velbert 46 und in Wülfrath 9.