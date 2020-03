Coronavirus : Deshalb werden nicht alle Verdachtsfälle sofort getestet

Hilden/Haan Die Dunkelziffer von Corona-Infizierten dürfe hoch sein. Denn nicht alle Menschen reagieren mit heftigen und klar definierten Symptomen auf das Virus. Und selbst wer Fieber, Husten oder keinen Geschmackssinn mehr hat, wird nicht automatisch auch getestet.

Diese Situation ist auch dafür verantwortlich, dass der Kreis noch kein eigenes Test-Zelt wie beispielsweise an der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf hat. „Wir stehen mit Hilfsorganisationen in Kontakt, die uns logistisch unterstützen wollen“, erklärt Daniela Hitzemann. Auch das Personal vor Ort steht theoretisch oder könnte schnell organisiert werden. „Doch das alles bringt nichts, wenn die Tests nicht ausgewertet werden können“, erklärt Hitzemann. Sollte sich die Situation ändern, liege aber der Plan für ein Testzelt fertig in der Schublade und muss nur noch herausgeholt werden.