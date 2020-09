Hilden : Diskussion über ausverkauften Nuhr-Auftritt in der Stadthalle

Hilden Dieter Nuhr tritt am Freitag, 18. September, in der Hildener Stadthalle vor ausverkauftem Haus auf. 700 Zuschauer dürfen rein, hat der Veranstalter erklärt. Einigen Ticketbesitzern ist das angesichts der Corona-Krise zu viel. Sie wollen ihre Karten zurückgeben.

Dieter Nuhr hat eine spitze Zunge – und keine Scheu, Dinge beim Namen zu nennen. Deshalb sorgt er regelmäßig für öffentliche Aufregung. Am 18. September ist der vielfach ausgezeichnete Kabarettist mit seinem neuen Programm „Kein Scherz!“ in Hilden zu Gast. Und schon gibt es Aufregung in den sozialen Netzwerken. Weil die Hildener Stadthalle mit 700 Plätzen ausverkauft ist. Wie kann das sein in Corona-Zeiten, wo in Fußballstadien Geisterspiele stattfinden müssen, fragen sich einige.