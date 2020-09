Hilden: Stadt hat weitere  Wassersäcke für Bäume bestellt

Hilden Weil der Vorrat an Wassersäcken schneller als gedacht aufgebraucht war, hat die Stadt Nachschub geordert. In der Stadt stehen rund 12.000 Straßenbäume.

140 Wassersäcke hat die Stadt Hilden seit Anfang August an Hildener Bürger ausgegeben. Sie alle haben sich bereit erklärt, eine Patenschaft für einen der Bäume im Stadtgebiet zu übernehmen und ihren neuen Schützling mit Wasser zu versorgen. „Mit so vielen Rückmeldungen habe ich niemals gerechnet“, freut sich Elke Halm vom Tiefbau- und Grünflächenamt. „Es ist einfach toll, dass sich die Menschen aktiv für ihre Stadt engagieren!“ Wer eine Wassersack für den Straßenbaum vor seiner Wohnung möchte, schreibt am besten eine E-Mail mit den Kontaktdaten an elke.halm@hilden.de. Die Bewässerungssäcke speichern, abhängig von der Temperatur, die Flüssigkeit bis zu zwei Tage und geben das Wasser tröpfchenweise ab. In der Stadt stehen rund 12.000 Straßenbäume. Die können die städtischen Mitarbeiter beim besten Willen nicht alle gießen. Der städtische Bauhof hat drei „Tankwagen“ im Gießeinsatz. Weitere Mitarbeiter gießen in der Fußgängerzone mit Wasser aus Hydranten. Pro Tag mehr 15.000 Liter Wasser.